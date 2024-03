80° anniversario del Bombardamento della città di Anagni. Gianluca Quadrini: “I giovani sono il futuro della società e hanno il potere di influenzare positivamente il corso degli eventi.”

Si è svolta in Piazza Innocenzo III la cerimonia per commemorare l’80° anniversario del bombardamento di Anagni dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Natalia, ha organizzato una visita guidata nei luoghi del bombardamento e si è svelata l’epigrafe commemorativa su un luogo simbolo della terribile guerra, Palazzo Moriconi, sede della Proloco di Anagni. Grande partecipazione per un evento che ha segnato indelebilmente la città di Anagni. Presente alla manifestazione anche la provincia di Frosinone con il consigliere provinciale, Alessandro Cardinali, e il presidente del consiglio della provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che ha rimarcato il ruolo dei giovani nella società. Tanti, infatti, i giovani presenti sui luoghi che hanno segnato la città di Anagni negli avvenimenti del ’44 e Quadrini si è rivolto a loro dichiarando come la memoria storica sia un patrimonio fondamentale da preservare e tramandare alle generazioni future perché è importante che i giovani siano consapevoli della storia per poter contribuire a costruire un futuro migliore – “La riflessione che tutti noi dobbiamo fare è che i nostri ragazzi sono il futuro della società e hanno senza alcun dubbio il potere di influenzare positivamente il corso degli eventi. Proprio a loro voglio dire di essere curiosi, di leggere libri di storia, di visitare musei e luoghi storici e di ascoltare i racconti degli anziani. Ogni episodio della storia è un tassello importante che aiuta a completare il quadro generale del nostro mondo.”

Quadrini dopo aver sottolineato l’importanza di non dimenticare il passato e di continuare a onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita durante il bombardamento, ha anche elogiato l’amministrazione comunale e il suo sindaco Daniele Natalia, per aver organizzato un evento commemorativo così significativo per la città. “In questa giornata, alla quale ho partecipato in qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, ritengo sia fondamentale onorare la memoria delle vittime e di imparare dagli errori del passato per assicurare un futuro migliore per tutti. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Anagni e al suo sindaco Daniele Natalia per aver organizzato un evento commemorativo così significativo per la città coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni alla conoscenza della storia per essere cittadini consapevoli e responsabili, pronti a difendere i valori di democrazia, giustizia e uguaglianza.”

COMUNICATO STAMPA