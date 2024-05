80 anni fa ” I giorni dell’ira”, la battaglia di Ceccano 28-31 maggio 1944

La battaglia di Ceccano coinvolse migliaia di uomini schierati su fronti contrapposti: Alla fine di maggio del 1944, la posizione strategica della cittadina fabraterna fece sì che su entrambe le rive del Sacco si verificassero azioni belliche diverse ma con conseguenze disastrose per la città, con centinaia di morti, violenze sulla popolazione civile, saccheggi, distruzioni. Di tutto questo, con testimonianze e filmati inediti, si parlerà giovedì 30 maggio, ad 80 anni di distanza, nel Santuario di Santa Maria a fiume, per l’iniziativa I giorni dell’ira, che la Pro loco con la Rete delle Associazioni di Ceccano ha condotto in ricordo di tutte le vittime di quei terribili mesi. Il convegno del 30 maggio è l’ultimo degli appuntamenti che si sono susseguiti dallo scorso settembre, con cadenza almeno mensile, e che hanno suscitato tanto interesse fra gli studiosi e gli appassionati, soprattutto per il rigore della ricerca storica che ben si è combinato con le emozioni dei ricordi personali. Il convegno avrà inizio alle 17 con la proclamazione dei vincitori del concorso letterario per racconti sulla guerra, indetto dall’Associazione I Fabraterni. Ci sarà quindi la presentazione del libro La battaglia di Ceccano di Lucia Fabi e Angelino Loffredi che contiene gli ultimi risultati della ricerca storica su quegli eventi. Il libro è edito dalla Pro loco di Ceccano. Insieme al testo, sarà possibile vedere filmati inediti, fra cui quello della distruzione della chiesa di S. Pietro, ed ascoltare testimonianze di chi allora fu travolto dagli eventi della fine del maggio del 1944.

COMUNICATO STAMPA

