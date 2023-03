8 Marzo, Battisti: “Per le donne il nostro è un impegno quotidiano”

”’Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società’. Sono le bellissime parole di Rita Levi Montalcini. È per loro il mio impegno quotidiano, per le donne che verranno. È a loro che vorrei poter consegnare un mondo nel quale non si debba più lottare doppiamente per raggiungere i propri obiettivi”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria del Pd Lazio.

“È con loro – prosegue – che voglio contribuire a costruire una comunità nella quale una donna non sia più costretta a scegliere tra carriera e vita familiare. A loro dico, non smettere mai di crederci. Buon 8 marzo”.

COMUNICATO STAMPA