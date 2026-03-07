8 marzo, ASL Frosinone: una settimana dedicata alla prevenzione e alla salute delle donne

8 marzo: la prevenzione al centro. La ASL Frosinone dedica una settimana alla salute delle donne con attività di screening, visite, consulenze e incontri formativi.

Settimana della prevenzione al femminile: la ASL Frosinone dedica alle donne un programma straordinario di screening, visite e incontri formativi dal 9 al 14 marzo.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, la ASL di Frosinone promuove una settimana interamente dedicata alla salute femminile, con un programma straordinario di screening gratuiti, visite ginecologiche, ecografie, consulenze specialistiche e incontri formativi che coinvolge l’intera rete ospedaliera e i consultori familiari del territorio.

Dal 9 al 14 marzo, negli ospedali di Frosinone, Sora e Cassino e nei consultori della provincia, saranno aperti spazi aggiuntivi di prevenzione e ascolto, offrendo alle donne la possibilità di accedere a percorsi dedicati alla diagnosi precoce, alla salute riproduttiva, al benessere psicologico e al sostegno alla maternità.

Gli ospedali della ASL mettono a disposizione percorsi di screening oncologici, valutazioni specialistiche e attività cliniche dedicate alla salute ginecologica e pelvica. Accanto alle prestazioni diagnostiche, sono previsti anche momenti formativi, tra cui incontri sull’allattamento e corsi di primo soccorso pediatrico rivolti alle neomamme.

Anche i consultori “si vestono di giallo” con un programma dedicato che comprende consulenze ostetriche e ginecologiche, screening per la prevenzione oncologica, spazi di ascolto psicologico, supporto alla maternità e al post-partum, oltre a servizi dedicati alle donne vittime di violenza. Un’offerta ampia e integrata che rafforza il ruolo dei consultori come presidi di prossimità e di tutela della salute femminile in tutte le fasi della vita.

La settimana dell’8 marzo rappresenta per la ASL Frosinone un’occasione per ribadire il valore della prevenzione come strumento fondamentale per la salute delle donne. Un impegno che prosegue durante tutto l’anno, ma che in questi giorni si arricchisce di iniziative pensate per facilitare l’accesso ai servizi e promuovere una maggiore consapevolezza. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sui profili social della Asl di Frosinone e sul sito aziendale.

"La Giornata internazionale della Donna – queste le parole del Direttore Generale della Asl, il dottor Arturo Cavaliere – rappresenta per la ASL Frosinone un'occasione per riaffermare con forza il valore della prevenzione e della cura. Abbiamo scelto di dedicare un'intera settimana alla salute femminile perché crediamo che l'accesso ai percorsi di diagnosi precoce, ascolto e accompagnamento sia un diritto fondamentale in ogni fase della vita. Desidero ringraziare tutte le professioniste e i professionisti della nostra rete ospedaliera e dei consultori: nonostante i ritmi intensi e le attività quotidiane, hanno risposto con entusiasmo, generosità e senso di responsabilità, ampliando l'offerta di visite, screening e incontri formativi. La prevenzione è un investimento prezioso, e questa settimana vuole essere un invito a prendersi cura di sé, oggi e ogni giorno".