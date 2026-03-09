8 MARZO A CECCANO, UN SUCCESSO LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE

Un inizio di mattina incerto, con il cielo che sembrava voler mettere alla prova la giornata. Poi, con il passare delle ore, Ceccano si è riempita di persone, colori e sorrisi, trasformando l’8 marzo in un momento di festa e partecipazione per tutta la città.Le iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna hanno animato il centro cittadino fin dal mattino, coinvolgendo famiglie, giovani e tanti cittadini. I giochi in strada hanno restituito alle piazze e alle vie della città uno spirito di socialità e comunità, offrendo ai più piccoli occasioni di divertimento e partecipazione. Grande apprezzamento anche per l’area dedicata allo street food, che ha contribuito a creare un clima di festa e convivialità, trasformando il centro in un luogo di incontro e condivisione. Particolarmente significativo il workshop dedicato al tema della donna, occasione di confronto e riflessione su temi importanti legati al ruolo, ai diritti e alle opportunità delle donne nella società di oggi.Una giornata che ha dimostrato, ancora una volta, quanto la partecipazione della comunità rappresenti il vero valore aggiunto di queste iniziative, capaci di unire momenti di festa a occasioni di crescita e sensibilizzazione.“Ringrazio la Proloco di Ceccano, tutte le associazioni e i volontari del Servizio Civile – ha dichiarato il sindaco Andrea Querqui – che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Momenti come questo dimostrano quanto sia importante fare squadra per valorizzare la nostra città e creare occasioni di incontro e partecipazione per tutta la comunità”.

