72° STORMO DI FROSINONE, CONSEGNATI 56 BREVETTI DI PILOTA

A ricevere il brevetto di volo, oltre agli allievi dell’Aeronautica Militare, anche frequentatori di altre Forze Armate, Corpi Armati e Organizzazioni dello Stato.

Si è svolta giovedì 23 ottobre, presso il 72° Stormo di Frosinone, la cerimonia di consegna dei brevetti di pilota di elicotteri a cinquantasei frequentatori che hanno concluso con successo il percorso formativo e il corso di pilotaggio su ala rotante presso la scuola di volo dell’Aeronautica Militare.I nuovi piloti provengono da diverse Forze Armate e Corpi dello Stato, tra cui Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a conferma della vocazione interforze e interagenzia del 72° Stormo.Alla cerimonia, presieduta dal Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio e i familiari degli allievi, che hanno assistito con emozione al momento in cui i neo-piloti hanno ricevuto le insegne simbolo del loro nuovo status.Nel suo intervento, il Colonnello Alessandro Fiorini, Comandante del 72° Stormo, ha rivolto parole di orgoglio e riconoscenza ai nuovi piloti di elicottero: “Abbiamo oggi 56 nuovi piloti di elicottero che, tra settembre 2023 e luglio 2025, hanno totalizzato oltre 9.200 ore di volo con velivoli dell’Aeronautica Militare, dell’Esercito Italiano e dei Vigili del Fuoco: un investimento sinergico enorme per lo Stato. Un impegno che parte dalle famiglie, prosegue nelle Forze Armate e trova qui, al 72° Stormo, il luogo in cui i sogni di questi ragazzi e ragazze si concretizzano. Da oggi siete parte della grande comunità aviatoria dello Stato, unita sotto un’unica bandiera tricolore. Siate fieri del traguardo raggiunto: siete il nostro orgoglio e il nostro futuro.”Nel corso della cerimonia, il Generale Vestito ha sottolineato il valore formativo e simbolico del momento: “Oggi celebriamo un risultato che va oltre la conquista di un brevetto: rappresenta la maturazione di un percorso umano e professionale fondato sui valori del servizio, del sacrificio e della competenza. Essere piloti significa essere pronti a servire il Paese con dedizione, sia nelle missioni operative che in quelle umanitarie e di soccorso, con la consapevolezza di rappresentare le Istituzioni dal cielo. A voi, donne e uomini in uniforme, rivolgo l’augurio di continuare a volare con la stessa passione, responsabilità e senso del dovere che vi hanno portato fin qui.”Il 72° Stormo di Frosinone, dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, è l’unica scuola in Italia per la formazione dei piloti di elicottero. Il Reparto, che vede la presenza di ben cinque differenti assetti di volo (il TH-500, l’UH-139, l’AB-206 VVF, l’RH-206 EI e l’AW-139 VVF), provvede all’addestramento non solo del personale dell’Aeronautica Militare, ma anche dei frequentatori delle altre Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e di quelli provenienti da Paesi stranieri. La sinergia interforze e interagenzia, sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce in un’ottica di continuo miglioramento della formazione e di contestuale ottimizzazione delle risorse.