70° Stormo “Giulio Cesare Graziani” FOCE VERDE 2022

Martedì 07 giugno 2022 si svolgerà, presso il Distaccamento Straordinario Aeronautica Militare di Foce Verde – Latina, l’esercitazione di acquaticità e sopravvivenza in mare “FOCE VERDE 2022”, organizzata dall’Ufficio Sicurezza Volo del 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani” nel quadro delle previste attività di addestramento ed aggiornamento professionale del Personale Navigante e degli Equipaggi Fissi di Volo per l’anno in corso.

L’esercitazione vedrà il coinvolgimento, oltre che di alcuni Reparti dell’Aeronautica Militare, anche dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto ed avrà quale scenario simulato quello di un velivolo ammarato, con il conseguente recupero dell’equipaggio a mezzo elicottero dell’85° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Pratica di Mare.

Il 70° Stormo, dipendente dal Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e Terza Regione Aerea con sede a Bari, da oltre sessant’anni seleziona e addestra i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle Forze Armate, Corpi Armati e cadetti di altre Nazioni.

Il Distaccamento Straordinario A.M. di Foce Verde, dipendente dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave, assolve alle funzioni di Centro di Sopravvivenza in Mare, consentendo di condurre attività di addestramento alla permanenza in acqua e al recupero degli equipaggi di volo a seguito di incidente aereo su zone acquatiche.

