7-14-21-28 di Flavia Mastrella Antonio Rezza Arena del Museo Cambellotti di Latina il 29 luglio

Grande attesa per la performance innovativa nata dal consolidato sodalizio artistico di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. I due maestri indiscussi del genere performativo in Italia surreali, sovversivi, poetici presenteranno per la rassegna Milagro a Latina nell’Arena del Museo Cambellotti il 29 luglio alle ore 21: “7-14-21-28”.

Nell’ambito della rassegna all’Arena del Museo Cambellotti curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Latina e da ATCL-Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, circuito multidisciplinare riconosciuto dal Mic – Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, l’originale ed imprevedibile spettacolo dei due artisti consacrati nel 2018 con il Leone d’Oro alla carriera per il Teatro. “7-14-21-28” di Flavia Mastrella Antonio Rezza con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista (mai) scritto da Antonio Rezza Habitat di Flavia Mastrella assistente alla creazione Massimo Camilli luci e tecnica Daria Grispino organizzazione generale Stefania Saltarelli è una produzione RezzaMastrella – La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello

La storia: “In un paese allo sbando un Uomo è affascinato dallo spazio che diventa numero. La particella catastale dell’ingegno porta l’essere animato a fondersi con la civiltà numerica al declino. Una donna bianca, vestita di rete e di illusione, rimpiange il tempo degli inizi, quando l’amore è solo affanno e poco ancora. Il non senso civico sfugge a chi governa come bestie questo ammasso di carne alla malora. Si vota con la gola gonfia delle urla di chi ha votato prima, ci si lascia sovrastare dall’istituzione che detta convenzione e cancella dignità. Il sollevatore di pesi solleva se stesso e la famiglia organizzata che sputa fiato su ogni collo alla deriva. Intanto la cultura si finanzia con i soldi del padrone: il servilismo non ha dote. Seduti nell’alto dei cieli ad aspettare il Dio mozzo che ci ha fatto a pezzi. E finalmente i numeri a rendere lo spazio fallace, in balia della cifra che lo schiaccia. Costretto a ragionare non per logica ma per sottrazione, l’uomo è improvvisamente migliore: sotto di lui non c’è la terra che lo seppellirà ma la tabella di uno spazio mai così confuso. Che poi si ride è un problema legato alla mercificazione della pelle macellata. In questo gioco macabro e perverso si affaccia la fiaba allucinata: altro che felici e contenti, qui la nevrosi insegue il capriolo: uno che scappa e l’altro che corre con due gambe che non ne fanno una. Fossimo zoppi faremmo più paura”.

“7-14-21-28” narrerà di “civiltà numeriche a confronto”, come sottolinea la scheda tecnica della presentazione della performance: “La sconfitta definitiva del significato. Malesseri in doppia cifra che si moltiplicano fino a trasalire: siamo a pochi salti di distanza dalla sottrazione che ci fa sparire. Oscillazioni e tentennamenti in ideogramma mobile. Improvvisamente cessa il legame con il passato: corde, reti e lacci tengono in piedi la situazione. Si gioca alla vita in un ideogramma. Il tratto, tradotto in tre dimensioni, sviluppa volumi triangolari diretti verso l’alto che coesistono con linee orizzontali: ma in verticale si muove solo l’uomo. Qui non si racconta la storiella della buona notte, qui si porge l’altro fianco. Che non è la guancia di chi ha la faccia come il culo sotto. Il fianco non significa se non è trafitto. Con la gola secca e il corpo in avaria si emette un altro suono. Fine delle parole. Inizio della danza macabra.”

