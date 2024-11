Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Rotabile a Boville Ernica , dove un 68enne mentre camminava nei pressi della propria abitazione e’ stato urtato da un’auto con lo specchietto ed e’ caduto a terra battendo violentemente la testa. Sul posto i sanitari del 118 e i militi della locale stazione. L’uomo e’ stato trasferito presso il nosocomio del capoluogo ciociaro in codice rosso.

