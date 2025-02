66ENNE ARRESTATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Dovrà espiare una pena detentiva di tre anni per il reato di “bancarotta fraudolenta”. Questo è quanto disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 66enne di Sgurgola (FR). I militari della locale Stazione, nella mattinata di ieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare a carico dell’uomo, il quale, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione di residenza, dove dovrà espiare la citata condanna. Il condannato è stato, inoltre, interdetto dai pubblici uffici per anni cinque e dall’esercizio di impresa per anni tre.

