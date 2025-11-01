65^ ANNIVERSARIO DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, CIACCIARELLI: NECESSARIO VALORIZZARE SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITÀ NEL TERRITORIO DEL LAZIO

“ Con grande soddisfazione ho preso parte alla cerimonia organizzata in occasione del 65^ anniversario dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Roma Fiumicino.

L’aeroporto Di Fiumicino ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi una delle principali espressioni dello sviluppo infrastrutturale e quindi economico del nostro paese, dato questo confermato negli anni dai molteplici primati raggiunti a livello internazionale.

La cerimonia per il 65^ anniversario dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” ha costituito quindi non solo un importante momento di incontro istituzionale per onorare la rilevanza storica ed attuale dello scalo, ma un occasione di confronto e di riflessione sulle opportunità di sviluppo che lo stesso presenta e sulla necessità di tradurre in concreto le grandi potenzialità del nostro territorio attraverso la definizione di misure ed iniziative utili ad integrare l’aeroporto di Fiumicino in un unico sistema di mobilità.

Grazie al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla Deputata Simonetta Matone, all’Assessore Regionale della Lega Simona Baldassarre, al Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, al membro del CDA di ITA Airways Angelo Valeriani e a tutti i presenti.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

FOTO ARCHIVIO