64enne ucciso da un colpo partito accidentalmente dal fucile che stava maneggiando

Nel corso del pomeriggio, nella frazione Marana di Montereale (AQ), in un’area rurale adiacente alcune abitazioni, Cialfi Fiore, pensionato 64enne del luogo, è rimasto colpito mortalmente al petto da un colpo partito accidentalmente da un fucile maneggiato – arma regolarmente detenuta.

Sono in corso accettamenti e sopralluogo dei CC del comando Provinciale e della locale stazione per stabilire le esatte cause dell’incidente.

Il magistrato di turno presso la

procura di L’Aquila, dott Picuti, avvisato dell’accaduto, coordina le operazioni ancora in atto.

Comunicato stampa

Foto archivio