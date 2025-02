60ENNE AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER “PORTO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE”

Dovrà espiare una pena di sei mesi in regime di detenzione domiciliare, per il reato di “porto di oggetti atti ad offendere”, commesso in Sgurgola (FR) nel giugno 2017. Questo è quanto disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 60enne di Sgurgola (FR). I militari della locale Stazione nei giorni scorsi hanno dato esecuzione all’ordinanza di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare a carico dell’uomo, il quale, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione dove dovrà espiare la citata condanna.

