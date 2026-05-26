6 e 7 giugno, musica e danza protagoniste nel centro storico di Frosinone

Piazza Norberto Turriziani si prepara a ospitare due appuntamenti di grande richiamo che animeranno il centro storico cittadino sabato 6 e domenica 7 giugno. Si comincerà sabato 6 giugno, alle ore 21, con “Arte in Piazza – Note e passi nel cuore della città”, evento promosso dal Comune di Frosinone e curato dalla ASD Formazione Danza di Iolanda Rocchi. Le allieve e gli allievi della scuola porteranno in scena coreografie di danza classica, moderna e contemporanea, insieme a coinvolgenti esibizioni di street jazz, in uno spettacolo capace di coniugare tecnica, creatività ed emozione. L’appuntamento rappresenta inoltre un’anteprima speciale del saggio ufficiale della scuola.

Domenica 7 giugno, sempre alle ore 21, Piazza Turriziani ospiterà invece il concerto di Tony Esposito e Indaco, organizzato in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Frosinone. Protagonista della serata sarà uno degli artisti più originali e innovativi della musica italiana, percussionista e compositore di fama internazionale che, nel corso della sua lunga carriera, ha saputo costruire un linguaggio musicale unico, fondendo tradizione mediterranea, contaminazioni etniche e ricerca sonora. Insieme agli Indaco, altra storica e apprezzatissima band del panorama nazionale, Tony Esposito proporrà uno spettacolo ricco di energia, ritmo e suggestioni, in un viaggio musicale che attraversa culture, emozioni e sonorità provenienti da tutto il mondo, confermando la capacità della musica di unire persone e sensibilità diverse attraverso un linguaggio universale.

“Eventi come questi dimostrano come gli spazi pubblici della nostra città siano luoghi di incontro, condivisione e bellezza – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Per due serate consecutive Piazza Turriziani diventerà un palcoscenico a cielo aperto dove danza e musica sapranno coinvolgere cittadini e visitatori, valorizzando il talento degli artisti e offrendo occasioni di aggregazione e partecipazione. Continuiamo a promuovere iniziative di qualità che contribuiscono a rendere Frosinone sempre più viva e attrattiva”.

“Il centro storico è il cuore della città e manifestazioni come queste contribuiscono a renderlo ancora più vitale e accogliente – ha dichiarato l’Assessore al Centro Storico Rossella Testa – La danza dei giovani talenti della ASD Formazione Danza e la musica di Tony Esposito e Indaco rappresentano due modi diversi ma complementari di vivere e valorizzare gli spazi urbani, occasioni di aggregazione e di scoperta per tutte le generazioni”.

Entrambi gli eventi si svolgeranno in Piazza Norberto Turriziani con inizio alle ore 21 e ingresso libero.