57enne trovato morto nel rifugio, è giallo

Vallerotonda – L’uomo trovato senza vita ieri nel rifugio “Le Mainarde” è Gianni Di Zazzo di 57anni. L’uomo nato a San Biagio Saracinisco era il custode del rifugio che in questo periodo è chiuso per ristrutturazione. A trovare l’uomo sono stati alcuni escursionisti che hanno immediatamente avvisato i soccorsi. Gianni Di Zazzo era a terra e intorno a lui c’era molto sangue, non è da escludere un malore oppure un incidente. Sarà l’autopsia a chiarire la morte dell’uomo.La salma si trova all’ospedale Santa Scolastica di Cassino per l’esame autoptico.

Foto archivio

