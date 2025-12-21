55enne denunciato per omessa custodia di armi e munizioni non dichiarate

I militari della Stazione Carabinieri di Ausonia hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un 55enne, pensionato del posto, per i reati di omessa custodia di armi e omessa denuncia di munizioni. Nel corso di un controllo amministrativo presso la sua abitazione, finalizzato alla verifica della regolare detenzione delle armi, i Carabinieri hanno accertato che l’indagato lasciava incustodito un fucile appeso alla porta della camera da letto. Inoltre, è stato rinvenuto un quantitativo di 48 cartucce a pallini, non dichiarate nella denuncia di detenzione. Le armi e le munizioni sono state ritirate cautelativamente ai sensi dell’art. 39 TULPS per i necessari accertamenti.

