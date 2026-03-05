51enne viola l’affidamento in prova: arrestato dai Carabinieri

Nella mattinata odierna, a Ferentino, i Militari della locale Stazione Carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto un 51enne del luogo, soggetto già noto alle cronache giudiziarie, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone. L’uomo, dal 2024, beneficiava della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Tale misura gli era stata concessa per l’espiazione di una pena definitiva pari a 6 anni e 1 mese di reclusione, a seguito di una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso a Frosinone nell’anno 2015. Il provvedimento restrittivo odierno scaturisce da un’attenta attività di controllo da parte dei Carabinieri della Stazione di Ferentino. I militari operanti hanno infatti accertato e puntualmente segnalato all’Autorità Giudiziaria le reiterate violazioni, da parte del 51enne, delle rigide prescrizioni imposte per il mantenimento del beneficio di legge. Di fronte alle documentate inosservanze, l’Ufficio di Sorveglianza ha disposto l’immediata sospensione della misura alternativa, ordinando il ripristino della detenzione in carcere. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, tempestivamente informata dell’avvenuta Esecuzione.

FOTO ARCHIVIO