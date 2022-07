50enne trovato senza vita in casa

È stato trovato senza vita nella propria abitazione nel centro storico di Anagni,un uomo di 50 anni dove viveva da solo. La scoperta è stata fatta ieri sera (mercoledì 13 luglio 2022) dai Carabinieri allertati dai familiari, che non riuscendo a mettermi in contatto con l’uomo hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto oltre i Carabinieri anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sulle cause del decesso si aspetta l’esame autoptico.

Foto archivio