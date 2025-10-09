50enne in manette per rapina, lesioni e maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Cassino (FR) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un 50enne originario della Capitale, domiciliato presso una comunità della Città Martire. I militari rintracciato l’uomo, lo hanno ristretto presso la casa circondariale di Cassino, dove dovrà espiare la pena di anni 14, mesi 3 e giorni 16 di reclusione per i reati di “maltrattamenti in famiglia, violazione dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, lesioni personali e rapina” commessi tra il 2022 e il 2023.

Foto archivio

