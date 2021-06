50^ edizione de Il Gonfalone di Arpino, sono cinque le associazioni che decidono di non partecipare

Il “Gonfalone” di Arpino è una manifestazione folkloristica tra i Quartieri e le Contrade della città. Il palio della “città di Cicerone” rappresenta per la città di Arpino un mezzo di promozione turistica notevole, per far conoscere il grande patrimonio di storia, arte, tipicità e tradizioni. L’anno scorso, causa pandemia covid, fu giustamente deciso di rinviare la 50^ edizione al 2021. L’amministrazione comunale ha comunicato che quest’anno il gonfalone si farà nei giorni 20,21 e 22 agosto. Ma cinque associazioni su sette hanno deciso di non partecipare. Il direttivo della Contrada Vallone, attraverso la pagina Facebook, ha ufficialmente comunicato che quest’anno la Contrada Vallone non parteciperà. La decisione presa è così motivata: “La scelta è stata presa non perché siamo dei folli disfattisti ma perché, ad oggi, non ci sono (per noi) le condizioni necessarie per svolgere in tranquillità una manifestazione come il Gonfalone dove l’aggregante principale (oltre al folklore e all’aspetto agonistico) è lo stare insieme, l’abbracciarsi, la spensieratezza perché il Gonfalone è della gente e per la gente! La decisione è stata presa dai soci dell’Associazione nella sua unanimità; ci sono momenti in cui il NO è necessario, ci sono momenti in cui è giusto e soprattutto logico fermarsi. Non siamo qui a polemizzare perché ognuno è libero di poter scegliere però…era, forse, necessario prestare più attenzione per una manifestazione che da 50 anni ci ha fatto sognare, emozionare, gioire e piangere! Era, forse, il caso di pensare a questa edizione in un’ottica ‘speciale’ considerando soprattutto il brutto periodo che stiamo vivendo che richiede massima attenzione e buon senso! Crediamo che potevano essere valutate meglio tutte le volontà espresse evitando di fare figli e figliastri. Però noi siamo quelli che non si arrendono, siamo quelli che da oggi si lavora per il domani (se ci sarà), siamo quelli fieri dei nostri colori e della nostra salda identità che da quasi 50 lunghi anni ci caratterizza. Grazie di cuore ai contradaioli che credono fortemente a tutto ciò. RipartiAMO da noi, IL VALLONE.” Anche la contrada Vuotti comunica la decisione di non partecipare: “La Contrada Vuotti – si legge sulla loro pagina Facebook – comunica ufficialmente di NON partecipare alla prossima edizione del Gonfalone. I principi che ci hanno sempre spinto ad andare avanti oggi non possono essere garantiti in nessun modo…aggregazione, divertimento, abbracci, leggerezza, allegria, serenità, sono fortemente in contrasto con il drammatico periodo che stiamo purtroppo attraversando. La manifestazione che tutti amiamo, con la sua storia, a nostro parere deve essere tutto questo e molto altro…NON può essere e non sarà MAI un ‘tanto per fare’, organizzato in pochi giorni ‘giusto per”! A tutti i contradaioli diamo appuntamento al prossimo anno, con rinnovata motivazione e voglia di continuare quanto è stato costruito fino ad oggi. Sempre FORZA VUOTTI” . Anche per la contrada Collecarino ‘non sussistono le condizioni necessarie per poter svolgere la manifestazione’. Così come la contrada Vignepiane che rinuncia alla partecipazione rimarcando il ‘periodo di grande incertezza‘. Nemmeno il quartiere Civita Falconara prenderà parte alla 50esima edizione. La decisione presa dalle associazioni sembra essere saggia; la prudenza è ancora fortemente consigliata e le norme sul distanziamento sono ancora vigenti. Un ulteriore problema sarebbe stato quello di contenere il probabile afflusso di persone che, come ad ogni edizione, si riversano in città per tifare e godere sui cigli delle strade ed in piazza di quello che si può, senza ombra di dubbio, reputare il più sentito e straordinario evento/spettacolo di tutta la regione.