50 ANNI IN CONSIGLIO COMUNALE. AUGURI AL SINDACO DI ARCE LUIGI GERMANI

50 ANNI IN CONSIGLIO COMUNALE. AUGURI AL NOSTRO SINDACO!

A nome degli Assessori Alessandro Proia, Paolo Di Ruzza, Bruna Gregori; del Presidente del Consiglio comunale Giulia Cecio; del Consigliere delegato Alessandro Simone e di tutta l’Amministrazione Comunale, voglio rivolgere i più sentiti auguri al nostro Sindaco, che oggi celebra un traguardo unico: cinquant’anni di presenza in Consiglio Comunale!

Era il 15 giugno 1975. Un ragazzo di 25 anni, con tanta passione e una chiara idea della politica come servizio, entrava per la prima volta nella massima assise cittadina. Quel ragazzo si chiamava Luigi Germani. Per gli amici è semplicemente Gino.

Oggi, a cinquant’anni esatti da quel giorno, celebriamo una storia straordinaria di fedeltà, responsabilità e amore per la comunità. Cinquant’anni sempre dalla stessa parte: quella del bene comune.

Luigi Germani è stato Sindaco per sei volte, attraversando stagioni politiche complesse, riuscendo sempre a mediare, unire e dialogare. Ha rappresentato Arce con dignità anche oltre i confini comunali, guidando – tra i vari incarichi – per sei anni la Comunità Montana “Valle del Liri” in un periodo storico di grande trasformazione istituzionale.

Ha saputo coniugare l’impegno pubblico con la propria storia personale: quella di un geometra, un padre, un credente, un ex militare, un appassionato di rock and roll… e sì, anche un ex calciatore!

Ma più di tutto, Luigi Germani è – e continua a essere – una presenza costante e rassicurante. Per noi, per la nostra Amministrazione, per intere generazioni di arcesi.

Grazie Gino, per averci insegnato che la politica è costruzione paziente, che si può cadere ma è nel rialzarsi che si fa la differenza, che le istituzioni vanno onorate, e che guidare una comunità significa soprattutto ascoltarla e metterci il cuore in ogni cosa.

Buon cinquantesimo, Sindaco. Con stima, affetto e gratitudine da tutti noi.

Nel primo Consiglio Comunale utile, sarà conferita al Sindaco Luigi Germani una targa a ricordo di questo importante traguardo.

Il Vice Sindaco Sara Petrucci