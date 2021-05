5° Rally del Grappolo, Graziano Taglienti e Gianluigi Petrone tornano in pista

Appuntamento il 15 e 16 Maggio con partenza e arrivo da San Damiano d’Asti in Piemonte

Dopo il Rally Ronde del Canavese e il Rally Città di Casarano, il pilota Graziano Taglienti, questa volta affiancato dal navigatore Gianluigi Petrone che sostituisce Davide Mariani, sale di nuovo sulla sua Clio Williams A7 per la quinta edizione del Rally del Grappolo di San Damiano D’Asti, importante e bellissima tappa sulle colline astigiane della Coppa Aci Sport di Zona 2021.

183 gli iscritti e purtroppo ancora porte chiuse al pubblico. Dirette Facebook sulla pagina https://www.facebook.com/rallygrappolo e sul canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCQQH5DxBqz0ihl7AtZyNkDQ a cura del San Damiano Rally Club.

L’equipaggio Taglienti-Petrone corre per la scuderia A.N.G. Rally Team (Autofficina Nano Gomme) di Monte San Giovanni Campano, Frosinone, assistito dalla DrcSportManagement di Cesare Funari.

Dal sito del San Damiano Rally Club: “Tre le prove speciali in programma, Ronchesio, Revigliasco e Ferrere, da ripetere due volte ciascuna. Il via Domenica 16 alle ore 8.00 da Piazza della Libertà a San Damiano. Dopo i passaggi a Ronchesio e Revigliasco i concorrenti torneranno a San Damiano per il Riordino e l’Assistenza prima di affrontare il terzo tratto cronometrato di Ferrere al quale farà seguito nuovamente Ronchesio. Un altra tappa a Sandamiano e poi le ultime due prove a Revigliasco e Ferrere. L’arrivo alle ore 16.56 sulla pedana allestita in via Hope a San Damiano.”

In bocca al lupo Graziano e Gianluigi!

