5 maggio: all’Elba commemorazione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte

Napoleone Bonaparte, Imperatore dei francesi e Re d’Italia. Nato nel 1769 ad Ajaccio, in Corsica, da una famiglia della piccola nobiltà, il prossimo 5 maggio ne ricorre il bicentenario della morte, avvenuta in esilio nell’isola di Sant’Elena il 5 maggio 1821.

Figura controversa al giudizio degli storici e degli intellettuali della stessa epoca. Ludwig Van Beethoven gli dedicò la terza sinfonia (Eroica) scritta tra il 1802 e il 1804 strappandone sdegnosamente il frontespizio dopo l’autoproclamazione a Imperatore nel dicembre 1804.

Quella di Napoleone fu una dittatura dispotica ma che nello stesso tempo diede seguito ai principi democratici della rivoluzione francese, apportando importanti innovazioni tra cui l’introduzione del Codice Civile, riforme amministrative, l’abolizione dei vincoli feudali, possibilità di carriera anche per chi non avesse avuto origini aristocratiche.

Intellettuali e politici di ogni tempo ne hanno subito il fascino ispirandosi alla sua figura: Gabriele D’Annunzio ne rimase infatuato, un legame che trovava radici negli studi adolescenziali del Vate, e che ne ne alimentò i sogni di gloria.

E forte è il legame che lega Napoleone all’isola d’Elba, ove ha trascorso un esilio breve, solo dieci mesi dal 4 maggio 1814 al 26 febbraio 1815, in cui tuttavia rivoluzionò l’isola, rigenerando le forze per poi fuggire a Parigi tentando la riconquista del trono di Francia della breve durata di 100 giorni. E poi il declino definitivo con la sconfitta a Waterloo e l’ultimo esilio sull’isola di Sant’Elena nell’Oceano Atlantico.

Le tracce del periodo napoleonico all’Elba sono tangibili ad oggi: i Musei delle Residenze Napoleoniche, Villa dei Mulini situata nel centro storico di Portoferraio e Villa San Martino ,la residenza estiva a pochi chilometri dal capoluogo; lo splendido “Teatro dei Vigilanti” costruito a Portoferraio sull’antica chiesa sconsacrata del Carmine. Alla comunità elbana anche un notevole lascito di dipinti ed un’imponente biblioteca di migliaia di testi.

Un docufilm nel programma “Anni 20” in onda mercoledì 5 maggio in prima serata su Rai2 ci permetterà di conoscere in profondità anche il lato umano del “Grande Esule” tra storia e leggenda, svelandone aneddoti e curiosità nonchè di godere dei suggestivi scorci paesaggistici di un’isola che per bellezza è tra le più ambite mete turistiche in Italia. Il servizio promosso dal giornalista apriliano Bruno Liconti, già tra gli organizzatori della rievocazione del bicentenario dello Sbarco napoleonico all’Elba nel 2014.

Tra gli altri interverranno: Giordano Bruno Guerri Presidente del Vittoriale degli Italiani che in collegamento dal Vittoriale chiarirà il legame che ha unito Napoleone e Gabriele D’Annunzio; Maria Rosaria Gianni caporedattore cultura del Tg1 che tratterà il rapporto di Napoleone con le donne; Gennaro Sangiuliano direttore del TG2; lo storico Ernesto Ferrero autore del romanzo “N” (vincitore nel 2000 del Premio Strega) che ricostruisce i giorni dell’esilio di Napoleone all’Elba attraverso gli occhi del bibliotecario; il giornalista Augusto Minzolini che tratterà la politica di Napoleone; il giornalista Gianni Perrelli, autore di un’ironica intervista a Napoleone ai tempi del Covid; l’imprenditore nel settore turismo Alessandro Gentini; lo chef Giovanni Muti che presenterà alcune ricette dei piatti preferiti da Napoleone tra cui il “cacciucco” e il “pollo marengo”.

comunicato stampa