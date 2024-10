49enne arrestata dai Carabinieri per truffa, ricettazione e riciclaggio

Nella mattina di ieri, 21 ottobre, i Carabinieri di Ferentino, su disposizione dei Giudici del Tribunale di Roma, hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari una donna 49enne, già nota alle cronache giudiziarie. La donna rintracciata presso la sua abitazione è stata arrestata e condotta in caserma dove i Militari le hanno notificato un ordine di espiazione pena detentiva di mesi 9 e giorni 27 di reclusione perché responsabile dei reati di truffa, ricettazione e riciclaggio, commessi nella Capitale in epoca risalente al 2005. Al termine delle formalità di ritto la donna è stata tradotta presso la sua abitazione per l’espiazione della pena detentiva inflittale dai Giudici di Roma.

Foto archivio

