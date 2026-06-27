45enne denunciato dai Carabinieri per droga, minacce e porto abusivo di coltello

Nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia, dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, hanno deferito in stato di libertà un 45enne residente a San Giorgio a Liri, già noto alle Forze dell’Ordine. L’attività è stata condotta nel territorio del comune di Castelnuovo Parano, dove i militari operanti hanno notato l’uomo in atteggiamento sospetto mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Il conseguente controllo e la successiva perquisizione personale e veicolare consentivano di rinvenire sei involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 5,60, la somma in contanti di euro 386,20, ritenuta verosimilmente riconducibile all’attività di spaccio, nonché un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15,5 centimetri. Nel corso delle operazioni di polizia, l’indagato assumeva un comportamento ostile nei confronti dei militari operanti, proferendo minacce e tentando di ostacolare l’attività di controllo, senza tuttavia riuscire a impedire il regolare svolgimento delle operazioni.

Le operazioni si concludevano con il deferimento in stato di libertà dell’uomo alla competente Autorità Giudiziaria per i reati contestati e con il sequestro della sostanza stupefacente, del denaro contante e dell’arma bianca rinvenuti nel corso del controllo. L’attività svolta conferma il costante impegno dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e del Comando Provinciale di Frosinone nel contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio, in sinergia con la Procura della Repubblica di Cassino.

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