Nella mattinata di venerdì, i militari della Stazione di Alatri (FR) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Frosinone, nei confronti di un 45enne del luogo. I militari rintracciato l’uomo lo hanno ristretto presso la casa circondariale di Frosinone, dove dovrà espiare la pena di anni uno e mesi sette di reclusione per i reati di “maltrattamenti in famiglia e percosse” commessi in Alatri tra il 2021 ed il 2023.

