45 enne torna a Guarcino dalla zona rossa, il primo cittadino Urbano tranquillizza la popolazione

Il Sindaco di Guarcino, Urbano Restante, con un comunicato ufficiale diramato ieri pomeriggio e con avvisi sulle principali pagine social e sul sito del comune, ha tranquillizzato la cittadinanza guarcinese in merito alla persona residente nel paese a nord della Ciociaria, che nei giorni scorsi si trovava in Lombardia per motivi di lavoro, si tratterebbe di un uomo di anni 45.

Il quarantacinquenne, nella notte tra venerdì e sabato avrebbe deciso di mettersi in viaggio da Sovico – paese della Brianza, dunque facente parte della zona rossa – e tornare nel paesino ciociaro, dove vive con la compagna ed i figli di quest’ultima. Fortunatamente ha pensato bene di allertare l’ASL, i carabinieri ed il primo cittadino di Guarcino, i quali gli hanno imposto la quarantena obbligatoria, con il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria residenza per 14 giorni.

Il primo cittadino invita, quindi, tutti i residenti a rimanere tranquilli, in quanto non ci sarebbe alcun motivo di preoccupazione. Tuttavia, dando un’occhiata ai commenti rilasciati sui social da parte di alcuni residenti, non tutti l’avrebbero presa bene. Più di qualcuno ha posto l’accento sul fatto che la persona in questione avrebbe fatto meglio a non tornare e che avrebbe dovuto mostrare un atteggiamento di maggiore responsabilità. Altri hanno precisato il fatto che, non solo lui ma tutta la famiglia, hanno il dovere di rimanere in casa fino a quando non sia trascorso il tempo necessario a scongiurare il pericolo di una possibile infezione. Altri ancora sembrano aver accettato di buon grado la notizia e si sono complimentati con l’operato del sindaco, di seguito il comunicato rilasciato sulla pagina facebook del Comune.

Il Sindaco Urbano Restante intende rassicurare tutta la cittadinanza in merito alla persona giunta ieri sera a Guarcino, proveniente dalla zona rossa. La persona in questione ha provveduto ad avvisare la Asl di Frosinone del suo arrivo e trascorrerà i prossimi 14 giorni, assieme alla famiglia che l’ha accolta, nella propria abitazione in quarantena. Le forze dell’ordine provvederanno a controllare che il tutto avvenga come disposto dal DPCM.

S.M.

