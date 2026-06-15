44enne tratto in arresto per reato di ricettazione

Nella mattinata del 13 giugno 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Anagni, nel corso di un’operazione di controllo del territorio hanno rintracciato un soggetto gravato da un’ordinanza per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, è stato notificato a un 44enne del luogo, celibe, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo, condannato a espiare una pena detentiva di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di ricettazione commessa nel capoluogo ciociaro nell’anno 2015, al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto e successivamente tradotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare. L’attività si inserisce nel quadro dei costanti servizi di controllo del territorio espletato dall’Arma dei Carabinieri.

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