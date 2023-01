44enne accusa malore improvviso e muore

Accusa malore in casa tre giorni prima di essere trasferito al Santa Scolastica di Cassino, subito dopo la situazione si e’ aggravata e per Enrico Durazzo 44 anni non c’e’ stato più nulla da fare e ieri mattina e’ deceduto. Ancora una giovane vita spezzata che lascia una città incredula e nello sgomento per questa tragedia. Enrico era molto conosciuto e amato a Pontecorvo dove viveva nel Rione Pastine. I funerali del 44enne si terranno domani alle 10.30 nella chiesa dell’Annunziata a Pontecorvo. (FOTO ARCHIVIO)

