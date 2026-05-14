41enne allontanato da casa e con divieto di avvicinamento per maltrattamenti e lesioni alla compagna

In Ferentino, nella serata del 12 maggio u.s., i militari della locale Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è stato notificato a un 41enne di Frosinone, già gravato da precedenti di polizia. L’odierno provvedimento scaturisce da una tempestiva e delicata attività di indagine, avviata a seguito di una denuncia-querela presentata lo scorso 8 maggio dalla madre dell’attuale compagna dell’indagato. La donna aveva segnalato alle Autorità una serie di gravi maltrattamenti e continue condotte prevaricatorie poste in essere dall’uomo nei confronti della figlia maggiorenne. I Carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure a tutela delle vittime di violenza domestica, riuscendo a ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda. Nel corso delle indagini, i militari hanno provveduto ad acquisire i referti medici presso i presidi ospedalieri locali. Tra la documentazione sanitaria esaminata, assume particolare rilevanza quella relativa a un episodio di forti dolori pelvici e perdite ematiche che hanno innescato l’interruzione di gravidanza da parte della figlia. Tali accurati accertamenti clinici sono risultati fondamentali per le indagini, permettendo di vagliare e fare piena luce su quanto era stato dichiarato in sede di querela in merito alla correlazione tra l’aborto e le percosse patite dalla ragazza. L’uomo dovrà ora attenersi rigorosamente alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, mantenendo la distanza dai luoghi frequentati dalla giovane vittima.

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