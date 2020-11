40enne uccide la moglie e un figlio, ferisce l’altra gemellina e si suicida

Dramma familiare a Carignano (Torino) dove all’interno di una villetta, un 40enne ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, legalmente detenuta, contro la moglie, i due gemelli e il cane, sparandosi subito dopo alla testa. La donna è stata rinvenuta cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini, sono entrati in casa, mentre i 2 figli minorenni sono stati trasportati al Regina Margherita: uno dei due è morto in ospedale, la sorellina è gravissima. La tragedia è avvenuta all’alba – I carabinieri hanno fatto irruzione, alle 5:30 del mattino, nella villa sfondando la porta, dopo essere stati allertati dai vicini di casa che hanno sentito le grida e poi gli spari. L’omicida era ancora vivo all’arrivo dei militari ma è morto comunque prima del trasporto in ospedale per le conseguenze del colpo che si è sparato. I carabinieri indagano sui motivi del raptus.

Foto e fonte tgcom24.mediaset.it