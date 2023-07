40enne accusa malore si accascia a terra e muore in strada

Paliano – Il dramma questa mattina una donna di circa 40 anni mentre si stava recando a lavoro ha accusato un malore improvviso e si e’ accasciata a terra ed e’ morta in strada . Sul posto si sono recati i sanitari del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. La donna lascia marito e figli.

notizia in aggiornamento – foto archivio

Correlati