40ª StraFrosinone – Presente anche Gianluca Quadrini per la Provincia di Frosinone

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato oggi alla conferenza di presentazione della 40ª edizione della StraFrosinone, una delle gare podistiche su strada più longeve e prestigiose d’Italia. La manifestazione, che quest’anno celebra un traguardo storico, è dedicata alla memoria del noto giornalista e professore Luciano Renna e include il Trofeo Maria Teresa Collalti, in omaggio a due figure centrali della comunità del capoluogo. Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza della gara, che rappresenta non solo un evento sportivo di alto livello, ma anche un momento di aggregazione per la cittadinanza: “La StraFrosinone è una tradizione che da quarant’anni unisce sport, storia e comunità. È un simbolo di passione e perseveranza, valori che rispecchiano l’identità del nostro territorio. Manifestazioni come questa ricordano quanto lo sport sia fondamentale per la coesione sociale e il benessere di una comunità.” L’edizione patrocinata dalla Provincia di Frosinone conferma l’impegno delle istituzioni nel promuovere eventi che valorizzano lo sport e il territorio. La StraFrosinone si conferma un appuntamento irrinunciabile per atleti e cittadini, consolidando il suo ruolo come manifestazione di riferimento nel panorama sportivo nazionale.

Comunicato stampa