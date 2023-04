4 aprile: VIETNAM DAY all’Asian Film Festival

Sarà dedicata esclusivamente al Vietnam l’ultima giornata a tema dell’Asian Film Festival 2023. Martedì 4 aprile, a partire dalle ore 15:00 al Cinema Farnese ArtHouse, protagonista dello schermo sarà una cinematografia del tutto particolare che propone opere diverse tra loro, come l’elegante Jasmine, preciso ritratto di una comunità cittadina a opera di Dang Nhat Minh e The brilliant darkness!, film in concorso dai contrasti folgoranti, diretto da Aaron Toronto. Inoltre, in occasione della proiezione di Memento Mori – Earth saranno eccezionalmente presenti in sala Cao Thanh Lan & Gregor Siedl, autori delle musiche del film.

L’iniziativa è in collaborazione con l’Ambasciata del Vietnam in Italia.

COMUNICATO STAMPA