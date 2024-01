39enne condannato per furto in abitazione e sequestro di persona, rintracciato e arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Ferentino (FR) hanno arrestato un uomo del posto. Il 39enne è finito in manette poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone per i reati di “evasione, sequestro di persona, furto in abitazione, detenzione abusiva di armi e minaccia”, commessi a Ventimiglia (IM) nel 2021. I Carabinieri di Ferentino, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ed in particolare di reati predatori quali furti in abitazioni e ai danni degli esercizi commerciali, sono riusciti a localizzarlo e individuarlo presso la sua abitazione. L’uomo, alla vista dei militari, non ha opposto alcuna resistenza. Dopo le formalità dell’arresto è stato accompagnato presso la Casa Circondariale del capoluogo ciociaro dove sconterà una pena detentiva di anni 4 mesi 5 e giorni 15 di reclusione.

