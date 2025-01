38ENNE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI AL CONTROLLO DEL TASSO ALCOLEMICO: DENUNCIATO E PATENTE RITIRATA

In queste festività di fine anno, i Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno ulteriormente intensificato i controlli alla circolazione stradale su tutte le principali vie di comunicazione, al fine di prevenire i sinistri stradali causati dalla violazione delle norme del Codice della Strada.

Nei giorni scorsi, nel corso di uno specifico servizio nel comune di Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione hanno notato un veicolo in movimento che effettuava una serie di manovre azzardate e pericolose e, pertanto, hanno deciso di fermarlo per un controllo del conducente.

Alla guida dell’autovettura sportiva vi era un 38enne residente nell’hinterland cassinate, peraltro già noto alle forze dell’ordine, il quale, a causa del suo linguaggio sconnesso, appariva chiaramente in stato di alterazione psicofisica.

A questo punto, l’uomo è stato invitato dai Carabinieri a sottoporsi all’esame alcolemico, ma lo stesso si rifiutava, probabilmente poiché conscio di aver abusato di bevande alcoliche.

L’uomo, così come previsto dal Codice della Strada, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per guida in stato di ebrezza, mentre l’autovettura sottoposta a sequestro e la patente di guida immediatamente ritirata per la successiva trasmissione alla Prefettura di Frosinone che provvederà ad emettere il provvedimento di sospensione.

Si precisa che la vicenda giudiziaria si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

FOTO ARCHIVIO