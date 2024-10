38enne condannato per violenza sessuale, tratto in arresto dai Carabinieri e tradotto in carcere

Nel pomeriggio del 10 ottobre u.s., a Serrone, i Carabinieri di Paliano, coordinati dal superiore Comando Compagnia di Anagni, hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nei confronti di un uomo 38enne, già gravato da vicende penali. I Militari al termine degli accertamenti finalizzati al suo rintraccio lo hanno individuato presso la sua abitazione nel comune di Serrone, procedendo al suo arresto. L’uomo condotto in caserma, al termine delle formalità di rito è stato tradotto, su disposizione dell’A.G. mandante, presso la Casa Circondariale di Frosinone dovendo espiare la pena detentiva di anni 2, mesi 10 e giorni 8, per i reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate, commessi in Serrone e Paliano nell’anno 2017 nei confronti di una donna di origini ucraine.

