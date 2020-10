35enne di Isola del Liri arrestata per furto aggravato

Nella decorsa serata in Frosinone, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in genere, traevano in arresto per “furto aggravato” una 35enne di Isola del Liri, già censita per reati contro il patrimonio. La stessa, dopo aver sottratto della merce ( consistente in barrette proteiche, composti solubili per lo sport ed altro ) all’interno di un noto esercizio commerciale di questo centro, eludeva il controllo dell’antitaccheggio ma, una volta raggiunta l’uscita, trovava ad attenderla la pattuglia dei Carabinieri, allertata nel frattempo dai dipendenti del negozio. La merce interamente recuperata, per valore circa 130 euro, veniva restituita al legittimo proprietario. L’arrestata, espletate le formalità di rito, veniva tradotta presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

COMUNICATO STAMPA

Correlati