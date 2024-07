35 anni “Il Faro”, il sindaco Di Stefano:” grazie a nome della citta’ di Sora”

Il Sindaco del Comune di Sora, Luca Di Stefano ha partecipato ieri sera allafesta per il 35° anniversario dell’Associazione Il Faro ODV. Un momento significativo per la la città che ha reso omaggio ad una straordinaria organizzazione che, da oltre tre decenni, rappresenta un pilastro fondamentale per l’accoglienza e l’orientamento psicologico delle persone che affrontano il difficile percorso delle dipendenze.“L’impegno e la dedizione dei volontari e dei professionisti dell’associazione – ha detto il Sindaco Di Stefano – sono un grande esempio di solidarietà e umanità.

Il lavoro instancabile del Faro ODV ha trasformato vite, ricostruito famiglie e rafforzato il tessuto sociale della nostra città. Ogni sorriso ritrovato e ogni storia di successo sono testimonianze del valore inestimabile del loro operato. La loro missione di accoglienza e supporto psicologico è essenziale per il benessere della nostra comunità.“A nome di tutta la Città di Sora, esprimo il nostro più sincero ringraziamento all’Associazione Il Faro, al presidente Caringi e a tutti i suoi collaboratori. Come amministrazione auguriamo al sodalizio molti altri anni di successi e crescita. Che continuiate a essere un “faro” di speranza e un punto di riferimento per chi cerca aiuto e conforto”, ha concluso il primo cittadino.

