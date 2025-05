34enne agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico

ALATRI – I Carabinieri della Stazione di Alatri, nella giornata del 21 maggio, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico disposta dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un 34enne di Alatri.

Il soggetto già nel luglio del 2024 veniva arrestato dai Carabinieri di Alatri a seguito della denuncia della propria compagna, per maltrattamenti in famiglia, minacce e stalking e sottoposto agli arresti domiciliari.

Successivamente veniva sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicare alla parte offesa ma nel corso del tempo violava più volte le prescrizioni cui era sottoposto e pertanto scaturiva l’aggravamento della misura cautelare in quella degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO