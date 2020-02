300 ore di ripetizioni gratuite al Liceo di Ceccano per sostenere chi è rimasto indietro

Oltre 300 ore di lezioni integrative in più per i ragazzi che si trovano in difficoltà: italiano e latino, scienze, matematica, inglese, francese, spagnolo per consentire a tutti di rimettersi in paro. E’ questo il grande impegno di risorse che il Liceo di Ceccano investe nel sostegno e nel recupero degli allievi. Per arrivare a tanto vengono impegnate anche risorse provenienti della Comunità Europea, i cosiddetti PON, ma anche quelli del bilancio dell’istituto perché nessuno possa rimanere indietro. I corsi sono iniziati già da qualche giorno. Il programma si aggiunge alle altre modalità di recupero come il sistema dei tutores. Forza ragazzi, datevi da fare, non scoraggiatevi!

COMUNICATO STAMPA