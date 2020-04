30 aprile 2020: VIM INTERNATIONAL JAZZ DAY MARATHON

Diciannove concerti live selezionati tra grandi nomi internazionali, ospiti delle stagioni di Visioninmusica dal 2012 al 2019: questo è il programma concepito da Silvia Alunni, direttore artistico dell’associazione, per celebrare da casa la Giornata Internazionale del Jazz promossa dall’Unesco. Giovedì 30 aprile 2020, a partire dalle ore 12:00 fino alle 21:00, una maratona-concentrato di esibizioni live ospitate a Terni negli scorsi anni accompagnerà la visione degli appassionati di ogni genere musicale sulla pagina Facebook di Visioninmusica. Un artista diverso ogni mezzora. Questo il palinsesto in dettaglio:

Ore 12:00 – Bosso & Girotto Latin Mood (2012)

Ore 12:30 – Gabriele Mirabassi & Andrè Mehmari (2013)

Ore 13:00 – Mountain Men (2013)

Ore 13:30 – Get The Blessing (2014)

Ore 14:00 – Joshua Redman (2014)

Ore 14:30 – Raul Midòn (2014)

Ore 15:00 – Curtis Stigers (2015)

Ore 15:30 – Anthony Strong (2016)

Ore 16:00 – Dorantes & Renaud Garcia-Fons (2016)

Ore 16:30 – Shayna Steele (2016)

Ore 17:00 – Alfredo Rodriguez (2016)

Ore 17:30 – Kinga Glyk (2017)

Ore 18:00 – Tigran Hamasyan (2017)

Ore 18:30 – Omar Sosa & Gustavo Ovalles (2018)

Ore 19:00 – Tingvall Trio (2018)

Ore 19:30 – Greg Koch & The Koch/Marshall Trio (2018)

Ore 20:00 – Aca Seca Trio (2018)

Ore 20:30 – Baptiste Herbin & Massimo Morganti 4tet (2019)

Ore 21:00 – Noa (2019)

Appuntamento virtuale per tutti all’indirizzo https://www.facebook.com/visioninmusica/

Per chi volesse conoscere il palcoscenico virtuale di tutti i concerti realizzati nelle varie stagioni di Visioninmusica, si rimanda invece al canale Youtube che da poco ha raggiunto e superato due milioni di visualizzazioni: un grande risultato che è merito di produzioni originali e di alta qualità tecnico artistica realizzate con il supporto degli artisti ospitati e di giovani professionisti che operano nell’ambito audiovisivo. Concerti, teaser, interviste e molto altro sono a disposizione di pubblico, appassionati e critica in una vetrina in cui la promozione e la comunicazione si fanno immagine e suono.

