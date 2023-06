30 anni di Misericordia festeggiando il centenario dell’Aeronautica Militare italiana

In occasione della manifestazione del 17 e 18 giugno 2023, a Pratica di Mare-Pomezia, tenutasi in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare italiana, La Misericordia di Roccasecca ha schierato tutte le sue forze, nel supporto sanitario , accoglienza e trasporto disabili, anche con mezzi della stessa associazione, provenienti dalla misericordia di Prato e Monte San Savino , dando un supporto all’organizzazione durante tutto lo svolgimento della manifestazione (con un flusso di circa 300mila visitatori al giorno, e la presenza delle più alte cariche dello Stato: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’aeroporto di Pratica Militare insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto per assistere alla manifestazione aerea ).Un valido contributo all’interno di una organizzazione importante, quale quella di un’Amministrazione dello Stato, ma che ha permesso di rendere concreto il Servizio promesso alla Patria.Quest’anno a trenta anni dalla sua fondazione, la Misericordia di Roccasecca ha compiuti grandissimi passi avanti. A fine anno ha rinnovato lo Statuto intitolando il Sodalizio a San Tommaso d’Aquino, nato proprio in terra di Roccasecca, ha partecipato a molte iniziative dei pregio, ultima ed unica della storia il Centenario dell’Aeronautica Militare tenutosi a Pratica di Mare dal 16/18 giugno 2023. Vanto ed onore del nostro territorio la Misericordia di Roccasecca è stata sapientemente contattata per collaborare al piano sanitario nella tre giorni appena conclusa a Pratica di Mare prendendosi cura silenziosamente dell’accompagnamento dall’ingresso alla zona 100 (cuore dell’evento) delle persone con disabilità ma anche dell’allestimento del Punto Medico Avanzato , ambulatori mobili e quod da soccorso, coadiuvato da Squadre appiedate attrezzate e bici da soccorso. “Lavoro impegnativo ma che ha offerto ai volontari una opportunità unica della storia di servire lo Stato, donando un arricchimento culturale ed operativo , per i volontari, senza eguali” sono state le parole della responsabile Angela Caprio. L’esperienza maturata negli anni nei festeggiamenti in onore della Madonna di Canneto ha rappresentato l’esercizio sistematico ed il test di partenza per affrontare questa onorevole prova. Il Col. Federico Cerini – Responsabile Sanitario di tutta la manifestazione ha voluto ringraziare tutti i volontari conferendo all’Avv. Angela Caprio – responsabile e Fondatrice della Misericordia di Roccasecca – una particolare onorificenza le cui parole rendono onore a chi nel volontariato serve La Nazione offrendo il proprio tempo in aiuto dei altri.Parole di stima e ringraziamenti giungono dall’A.N.C.I.- Il consigliere Nazionale Patrizio Di Folco, membro della commissione Pubblica Amministrazione: ”Un evento unico, ed atteso da diversi anni , durante il quale è stato possibile “vivere” l’Aeronautica Militare . Grandi e piccoli hanno visto l’Arma azzurra in tutte le sue sfumature, ripercorrendo l’evoluzione dello strumento aereo fino ad arrivare alla dimensione aerospaziale. Entusiasmante provare l’ebbrezza del volo grazie a simulatori ludici; vivere un’esperienza immersiva attraverso una serie di percorsi interattivi; visitare “Camp 100”, l’area dedicata alla rievocazione storica, realizzata con velivoli e figuranti che ricorderanno le gesta degli uomini e delle donne in azzurro, dalla nascita dell’Aeronautica fino a oggi.Esibizioni di velivoli che hanno fatto la storia dell’Aeronautica Militare e un finale mozzafiato, il tradizionale spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. La presenza di circa trecentomila persone, testimonia che l’ Italia è ripartita dopo il periodo oscuro del COVID, ma soprattutto la vicinanza delle istituzioni al popolo italiano”.Un grazie di cuore agli organizzatori dell’evento , al grandissimo ed eccellente contributo sanitario, svolto dalla Misericordia e dagli altri presidi sanitari, Al direttore sanitario dell’ evento: Col. Federico Cerini ed al responsabile sanitario Ten. Col. Giuseppe Galeno che hanno messo in atto un eccellente piano sanitario senza eguali ed in particolare modo al 1 LGT Marco Marchese ed il suo staff, per aver sapientemente coordinato l’attività operativa sanitaria di tutte le forze sanitarie coinvolte nel centenario. In volo verso il futuro.

comunicato stampa