3 dicembre 2022: Giornata Internazionale delle persone con disabilità

Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alle persone

con disabilità. Lo scopo è quello di promuovere i diritti dei cittadini disabili

e garantire le stesse possibilità a tutti.

Richiamare l’attenzione sulla disabilità è importante al fine di promuovere la

sensibilizzazione sui temi ad essa connessi e sui diritti che fanno da

corollario al tema. Tra i tanti, fondamentale è che si rivolga l’attenzione alla

necessità di garantire una vita di qualità, ad una istruzione mirata, alla

promozione del lavoro ed al diritto ad una vita sociale indipendente.

Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, in Italia le persone disabili sono più di 3

milioni, pari al 5,2% dell’intera popolazione e tra questi moltissimi (se non

tutti) sono costretti ad affrontare discriminazioni e ostacoli quotidiani che

limitano la piena partecipazione alla vita sociale.

Nonostante i progressi normativi votati ad una sempre maggiore inclusività

ancora molte cose devono cambiare.

In questo quadro, l’Agenda ONU ha sviluppato 5 punti fondamentali

dell’Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile sono stati formulati

con riferimenti espliciti alle persone con disabilità allo scopo di incentivare

un corretto approccio al tema della disabilità da parte degli stati. In

particolare, secondo l’Agenda, nel prossimo decennio dovrà essere garantito

un accesso equo, di qualità e senza barriere all’Istruzione, un’inclusione

totale a livello economico e politico, l’abolizione di ogni barriera

architettonica all’accesso a edifici e trasporti pubblici e, infine, un

miglioramento della raccolta dati relativi alla disabilità soprattutto nei Paesi

in via di sviluppo.

Inoltre, l’Agenda mira a un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e al

miglioramento di tutte quelle strutture che devono permettere un effettivo

accesso ai servizi a tutti i cittadini.

Sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di favorire l’integrazione e

l’inclusione delle persone con disabilità permetterebbe un processo rapido

verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile, in grado di promuovere una

società resiliente attraverso l’eliminazione della disparità di genere, il

potenziamento dei servizi educativi e sanitari.

Ciò che comunque rileva maggiormente è l’urgenza di far comprendere a

tutti il valore dell’individuo, e questo è l’obiettivo che intendiamo perseguire

con ogni mezzo affinché l’inclusione possa divenire concreta unità di misura

della civiltà di un Paese.

Per tale ragione dobbiamo fare di più e concentrare risorse ed energie per

abbattere ogni giorno un ostacolo in più, innescando così un processo

irreversibile di cambiamento e di sviluppo.

Cerchiamo di contribuire alla costruzione di un mondo più accessibile e più

vivibile per tutti.

Coordinatore regionale del Lazio Mdel Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità – COMUNICATO STAMPA

Correlati