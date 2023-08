3-5 agosto, estate in crisi prima al Nord, poi anche Centrosud, temporali e calo termico

L’instabilità che fin dalla tarda serata di lunedì ha iniziato a manifestarsi tra l’altro Piemonte e la media e alta Lombardia proseguendo poi anche verso Trentino e Veneto è stato l’incipit di un fronte atlantico, il primo del mese di agosto che porterà altri forti temporali in giornata. Le zone più colpite saranno quelle comprese tra la Lombardia e il Triveneto, seguirà una breve pausa anticiclonica mercoledì e poi giovedì una seconda perturbazione più intensa porterà fenomeni più diffusi ma ancora una volta prevalentemente al Nord. Sul resto della Penisola condizioni anticicloniche di matrice afro mediterranea che oltre a portare sole prevalente faranno salire anche le temperature nuovamente sulla soglia dei 40°C. Ma vediamo un dettaglio per questi primi 3 giorni del nuovo mese.Meteo martedì : Nord, instabile fin dal mattino fra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli con rovesci e temporali, localmente intensi. Non escluso qualche breve piovasco anche sulla Liguria soprattutto centro orientale. Più soleggiato altrove. Tra il pomeriggio e la sera nuova intensificazione dell’instabilità con forti temporali tra alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli. Sul Friuli i fenomeni potrebbero essere particolarmente intensi. Altrove ampie schiarite. In serata ancora qualche piovasco o temporale tra Veneto orientale e Friuli. Centro, prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento sparso sull’alta Toscana. Sud, sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti in Campania, localmente associati nel pomeriggio a qualche piovasco lungo l’Appennino. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati tra Sud e Sudovest con rinforzi sull’alto Tirreno. Mari, mossi i bacini centro settentrionali, anche molto mosso il Mar Ligure. Poco mossi gli altri. Meteo mercoledì : Nord, in prevalenza soleggiato salvo annuvolamenti mattutini e diurni sui settori alpini e prealpini associati nel pomeriggio a qualche isolato piovasco. Tra la tarda sera e la notte primi temporali su alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige. Centro, prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento sparso sull’alta Toscana e nel pomeriggio lungo l’Appennino ma con scarsa probabilità di fenomeni. Sud, sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti diurni in Appennino ma con scarsa probabilità di fenomeni. Temperature in lieve ulteriore aumento. Venti moderati tra Ovest e Sudovest. Mari, mossi Meteo giovedì : Nord, instabile fin dal mattino su centro est Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli con rovesci e temporali in intensificazione e diffusione tra il pomeriggio e la sera. Rischio di nubifragi e grandine soprattutto tra Veneto e Friuli. L’instabilità continuerà anche tra la sera e la notte. Centro, qualche isolato piovasco o temporale sull’alta Toscana e poi nel corso della notte anche sul resto della regione. Prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Sud, sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti in Campania, localmente associati nel pomeriggio a qualche piovasco lungo l’Appennino. Temperature in ulteriore aumento specie al Centro Sud . Venti meridionali moderati con rinforzi. Mari mossi tendenti a molto mossi. (fonte 3b meteo)

