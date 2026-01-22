29ENNE DI FERENTINO FINISCE AI DOMICILIARI

Nella tarda serata di ieri 21 gennaio u.s. i Carabinieri di Ferentino, coordinati dalla Compagnia di Anagni, hanno arrestato un 29enne del posto, già censito per diversi reati, in esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari, emessa dai Giudici del Tribunale Ordinario di Frosinone. Il provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, si è reso necessario poiché l’uomo, da subito apparso insofferente ai provvedimenti cautelari emessi a suo carico, più volte aveva violato gli obblighi imposti. Il comportamento dell’uomo però non è sfuggito all’attenzione dei Carabinieri che puntualmente hanno documentato alla magistratura competente tutte le violazioni dell’uomo. L’arrestato era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora per aver aggredito, il 27 agosto u.s., una pattuglia dei Carabinieri provocando lesioni ai Militari intervenuti per sedare una lite. I militari, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri, lo hanno acciuffato e condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito, relative al suo arresto, lo hanno accompagnato presso la sua abitazione dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandate, in regime di arresti domiciliari.

E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.