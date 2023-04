ITP è uno dei congressi internazionali più importanti nel campo della scienza della separazione.

Come le precedenti edizioni, il 29° Simposio Internazionale di Tecniche Elettro/Liquido Separative (ITP 2023) tratterà gli ultimi sviluppi e progressi in tutte le aree della scienza delle separazioni inerenti le tecniche eletroforetiche, tra cui l’elettroforesi mono e bidimensionale, l’elettroforesi capillare e su microchip, la cromatografia elettrocinetica, l’elettrocromatografia e tecniche liquido cromatografiche, come la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), la cromatografia liquida ad altissima pressione (UHPLC) l’ HPLC su micro e nano scala e i loro accoppiamenti con la spettrometria di massa (MS) ed altri sistemi di rilevazione.

Saranno approfondite le loro applicazioni in vari settori, con particolare attenzione alle analisi farmaceutiche, cliniche, alimentari e ambientali.

Uno degli obiettivi principali del congresso è quello di fornire, in un’atmosfera amichevole, un forum per scambi scientifici di alto livello tra scienziati di tutto il mondo orientati verso la chimica analitica. Particolare attenzione sarà dedicata alle presentazioni e ai poster dei giovani scienziati.

L’ITP 2023 sarà presieduto da Alessandra Gentili, professore ordinario di chimica analitica alla Sapienza Università di Roma. L’evento si terrà a San Felice Circeo, a un’ora di auto da Roma, dal 13 al 17 settembre 2023.

COMUNICATO STAMPA