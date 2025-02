29 Carabinieri neo promossi destinati al Comando Provinciale di Frosinone.

29 giovani Carabinieri sono stati assegnati al Comando Provinciale di Frosinone. Andranno a ripianare gli organici dei Comandi Stazione della provincia che nell’ultimo periodo hanno visto ridurre il proprio personale a causa dei molti congedi per raggiunti limiti di età.

Sono già “operativi”, provenienti dalle sedi delle Scuole Allievi, dove hanno frequentato il 143° Corso formativo, i 29 Carabinieri neopromossi in ferma volontaria che il Comando Legione Carabinieri “Lazio” ha destinato al Comando Provinciale di Frosinone. I militari sono stati assegnati ai Comandi Stazione delle Compagnie di Alatri, Anagni e Frosinone. Si tratta di un innesto rilevante che va a supportare l’azione di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di azione delinquenziale, soprattutto in vista della stagione estiva, così da garantire sempre maggiori standard di sicurezza ai cittadini.

Questa mattina i Carabinieri neo giunti sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Col. Gabriele Mattioli, che, dopo il caloroso saluto di benvenuto in questa Provincia, ha spiegato loro che con la scelta di arruolarsi hanno intrapreso una nuova e bellissima esperienza di vita professionale e che l’incarico di ”addetto al Comando Stazione” è sicuramente, per un “Carabiniere”, quello più importante ed entusiasmante. Tale compito, che presuppone disponibilità, sacrificio ed un contatto continuo con la popolazione, consentirà loro di accrescere il bagaglio professionale con nuove esperienze, per poter fronteggiare al meglio le varie richieste da parte dei cittadini.