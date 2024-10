27enne condannato per maltrattamenti in famiglia

In Vico nel Lazio (FR), i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Frosinone, nei confronti di un 27enne del luogo.I militari rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento ed al termine delle formalità di rito, lo hanno condotto presso la casa circondariale di Frosinone, dove dovrà espiare la pena detentiva di mesi otto di reclusione, poiché ritenuto colpevole del reato di “maltrattamenti in famiglia” commesso nell’anno 2021 nei confronti della madre.COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

