26enne denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

admin
carabinieri-notte-2
Share on Tumblr

Operazione antidroga a Fuggi (FR), dove i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ad una unità cinofila del Comando Carabinieri di Ponte Galeria – Roma hanno deferito in stato di libertà un 26enne del posto e già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari hanno perquisito la sua abitazione dopo aver notato movimenti strani nei pressi della stessa, rinvenendo  gr. 4 di “hashish” (suddivisi in varie dosi e  pronte per lo spaccio), vario materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ed un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente.

Il 26enne, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria che,  a riguardo ha nominato un perito per le analisi di rito sul campione di stupefacente.

È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *