26enne denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

Operazione antidroga a Fuggi (FR), dove i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ad una unità cinofila del Comando Carabinieri di Ponte Galeria – Roma hanno deferito in stato di libertà un 26enne del posto e già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari hanno perquisito la sua abitazione dopo aver notato movimenti strani nei pressi della stessa, rinvenendo gr. 4 di “hashish” (suddivisi in varie dosi e pronte per lo spaccio), vario materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ed un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente.

Il 26enne, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria che, a riguardo ha nominato un perito per le analisi di rito sul campione di stupefacente.

È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO